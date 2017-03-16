110元購課外書遭質疑 教部：再討論

我要評比

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧今天表示，教育部編預算買國民中、小學生課外書，每本定價僅新台幣110元，顯與市價有明顯落差，恐怕買不到好書；教育部說，討論是否有更好做法。

蘇巧慧與民進黨籍立委張廖萬堅上午在立法院舉行記者會，蘇巧慧表示，過去3年來教育部為推廣閱讀，特別編列預算，為全國小一年級新生每人添購1本課外書、國中新生每班10本課外書，但行政機關便宜行事心態，採購過程中因「先招標再選書」及「採最低標招標方式」，糟蹋原先美意。

她說，文化部統計，民國104年所有出版品平均定價378元，通常販售價格多落在7折到79折間（約264元到298元間），110元顯與市價有明顯落差，許多好書因價格問題被列在清單外，更可能變相剝削出版業。

張廖萬堅表示，圖書採購招標如果採最低標，廠商殺價投標恐導致圖書品質跟著打折，甚至「砍到見骨」沒利潤而跳票，對政策有害無利。削價投標大大壓縮下游出版社利潤，甚至導致作者版稅腰斬，影響出版產業生存與文化創作環境，出版產業變「慘」業。

中華民國圖書發行協進會理事長林敬彬說，這麼低的價格能買到什麼好書，大家心知肚明。

教育部國民及學前教育署國中小及學前教育組長武曉霞表示，計畫從8年前開始推行，目前每年國中小購書36萬冊，去年酌調底價到每本110元。

她說，定價是來自於各縣市調查，學生買書每本平均150元，加上大量購書，底價可更低。現在了解採購程序可能有更聰明做法，各種方法都會與委辦學校再討論。1060316

(中央社)