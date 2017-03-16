艾瑪華森密照外流 亞曼達塞佛瑞也受害

女星私密照又傳外流，這次是「哈利波特」演員艾瑪華森和「辣妹過招」女星亞曼達塞佛瑞中鏢。艾瑪華森外流的不是裸照，亞曼達塞佛瑞卻有不雅照外洩。2人都已採取法律行動。

而先前驚爆性愛光碟外洩的「玩酷世代」女星米夏巴頓（Mischa Barton），今天則召開記者會透露身心煎熬。

法新社與「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，公關表示，26歲的艾瑪華森（Emma Watson）遭竊的照片都是她「幾年前」和設計師一起試穿時拍的，但未細談拍攝時的狀況，也未透露照片為何會落入不肖人士手中。

公關告訴法新社：「那些不是裸照。我們已經委託律師，不會再多做評論。」

媒體報導指出，這些私密照被貼在所謂的「黑網」上頭分享，也就是經過加密、用戶若不具特殊知識無法輕易進入的網路區塊。

另一方面，亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）多張裸照，包括她和前男友「親熱」的影像已在網路流傳。專門報導名人八卦的娛樂網站TMZ報導，法律團隊今天稍晚表示，正在追查張貼那些裸照的網站。

目前不清楚亞曼達塞佛瑞外流的照片，和艾瑪華森私密照遭竊的網路攻擊有無關連。

而先前傳出性愛影片外流的米夏巴頓今天則在洛杉磯召開記者會，表示外流的影片「是遭報復拍下」，她已採取行動，阻止影片違反她意願販售。她還說，已取得禁制令，且已對據信試圖購買或販售影片者發出禁止信。

以福斯電視台（Fox）影集「玩酷世代」（The OC）成名、現年31歲的米夏巴頓表示：「我只想說，我最近非常難過，很煎熬。」

她宣讀事先準備好的聲明稿說，得知她曾愛過、信賴的人，用攝影機拍下她「最私密的時刻」，她最害怕的事情發生了。

「我要挺身而出奮戰，不只為了我自己，也是為了所有女性。我想保護她們，不讓她們遭受我所經歷的痛苦和羞辱。」

1名26歲芝加哥男子先前駭入珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等多位名人的蘋果iCloud雲端帳戶，竊取裸照和裸體影片等私密資料，上月遭判入獄9個月。1060316

(中央社)