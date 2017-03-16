經紀人：檢方調查結果 朴有天終獲清白

韓流明星朴有天所屬經紀公司 C-JeS娛樂今天說，首爾中央地方檢察廳表示朴有天在4起性侵起訴案件中，並無性侵嫌疑。朴有天終獲清白。

南韓「亞洲經濟」報導，去年6月起，有關朴有天的所有性侵起訴案最終以無嫌疑落幕。

報導指出，C-JeS娛樂今天發表官方聲明表示，朴有天終獲清白，但還是對此次事件所引發的爭議感到深深的歉意，也感謝國內外的粉絲一直支持他，朴有天會以此機會，對自己的人生深自反省。1060316

(中央社)