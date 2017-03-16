春假原民返鄉專車 17日開始登記
民進黨立委陳瑩今天表示，在她爭取之下，頗受好評的台鐵原住民返鄉專車，今年春假期間將持續開辦，17日開始登記，這次也首次增加中壢與桃園站，方便居住在桃園的族人。
陳瑩說，不論選前、選後都積極關心原住民返鄉交通問題，去年就任立委後，更不忘選前對族人的承諾，為讓族人得順利返鄉參加傳統祭祀、祭儀活動，去年已開設22梯次原住民族返鄉加掛列車，頗受族人好評，今年同時為解決春假期間族人返鄉交通問題，因此於3月31日至4月5日期間，開設「2017春假原住民返鄉列車」。
陳瑩去年上任後，為推動原住民祭典返鄉列車，多次召開協調會、院會質詢及臨時提案，終於在去年7至8月促成「原住民返鄉列車」試辦，元旦前後正臨卑南族年祭，也開設22梯次「原住民返鄉列車」，今年春假期間是2017年首度開設的原住民返鄉列車，來回共6班車，同時考量桃園族人出發的便利性，加開272班次，讓桃園市的族人也可在中壢或桃園上車，希望族人可以多加利用。
這次春假原民返鄉列車，搭車時間是3月31日至4月5日期間，民眾可在17日上午9時至20日下午5時，到原民會網站登記，具原住民身分者每人單程限登記4張，來回共8張。
取票時間則是25日、26日上午8時至下午5時，北迴線到台北、樹林、桃園、中壢、宜蘭、基隆、南迴線到台中、彰化、台南、高雄等站取票。1060316
(中央社)
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