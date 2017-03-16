香港「最邪惡」食品 排骨炒麵
香港消費者委員會昨天公布本地茶餐廳食品的含鈉量調查，發現排骨炒麵的含量最高。有報章形容這是「最邪惡」的飯麵食品。
茶餐廳為本地特色食店，除提供地道飲料「絲襪奶茶」外，也有各種中西合璧的飯麵食品。
消委會與食物安全中心於去年7至9月選取了茶餐廳10種熱門飯麵食品作為樣本，調查含鈉量。這些樣本有枝竹火腩飯、味菜排骨炒麵和干燒伊麵等。
調查從每家茶餐廳抽取10款相同飯麵進行比較，全部有100個樣本。
結果顯示，全部樣本的鈉含量都超過世界衛生組織（WHO）建議的標準，其中45個樣本更超過全日攝取上限。
調查指出，在所有樣本中，味菜排骨炒麵是「含鈉王」，平均每碟是世衛建議每日攝取上限的1.5倍，吃完一碟相當於吞下兩茶匙鹽。
大公報今天在報導中形容味菜排骨炒麵為「最邪惡」食品。
據報導，低鈉飲食有助於防止高血壓，降低患上心臟病、中風和腎衰竭的風險。
世衛建議，健康成年人每日應攝取少於2000毫克鈉，約一平茶匙。如果超出全日攝取標準，會增加高血壓、心臟病和腎衰竭風險。
消費委調查的10款飯麵食品，按照含鈉量高低依次是味菜排骨炒麵、干燒伊麵、肉醬意粉、乾炒牛肉河粉、焗豬扒飯、福建炒飯、咖喱牛肉飯、叉燒飯、日式滑蛋雞飯、枝竹火腩飯。1060316
(中央社)
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