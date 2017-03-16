澎消防局：火災警報器 受理申裝

澎湖縣消防局推廣居家裝設住宅用火災警報器，購置火警報器113只，即起受理民眾申辦裝設住宅用火災警報器，以確保自家安全。

澎湖消防局表示，住宅用火災警報器能於第一時間偵測到火災生成之高溫或濃煙，並產生高分貝警報音響，民眾能即時得知火警發生，增加避難逃生時間，減少人命傷亡。

消防局指出，住宅用火災警報器裝設簡易，使用乾電池即可啟動，可裝置在居室、走廊、樓梯間或廚房等濃煙易流動的場所，平時只須定時自行檢測性能及電量即可。

澎湖縣今年由消防署補助113只，即起至6月5日受理申請，以馬公市低收入戶、身障者、65歲以上年長和12歲以下幼童為優先，每戶以補助1只住宅用火災警報器為限。1060316

(中央社)