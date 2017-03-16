楊梅農會選舉涉賄 5人交保

桃園地檢署偵辦農會賄選案，彭姓男子等5人坦承以每票新台幣2000元到4000元代價，行賄具有投票權的會員，而34名會員坦承收賄；檢方傳喚調查後，諭令5萬到10萬元交保。

桃園地檢署偵辦桃園市楊梅區農會會員代表選舉賄選案件中，發現59歲彭姓等5名會員代表候選人，涉嫌向農會會員行賄。

桃檢指派主任檢察官蔡孟利等人積極偵辦，並指揮法務部調查局台北市調查處、桃園市調查處、桃園市政府警察局刑事警察大隊等，兵分多路前往桃園、楊梅、中壢、平鎮，蘆竹、八德等處搜索，並傳喚5人與收賄的34名農會會員，檢方並出動10多位檢察官協同偵訊。

檢方今天指出，彭姓等人坦承今年2月間，以每票新台幣2000元至4000元代價，向有投票權之會員買票，會員也坦認收受賄款。檢方傳喚後，依涉嫌違反農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，將5人分別裁定5萬元到10萬元交保金，並擴大追查其餘行賄證據。1060316

(中央社)