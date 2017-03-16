牛刀殺雞 愛國者飛彈擊落小空拍機

英國媒體報導，一位美軍4星上將證實，盟軍曾使用愛國者飛彈擊落一架4槳無人空拍機，雖然成本效益令人關切，但他也十分憂心愛國者飛彈系統防空戰術上的盲點。

英國廣播公司（BBC）和獨立報（Independent）的網站都報導指出，美國陸軍訓練暨準則發展司令部（United States Army Training and Doctrine Command）司令、4星上將柏金斯（David Perkins）日前在一項研討會中透露，與美國非常緊密的一個盟國部隊，曾使用愛國者飛彈擊落一架4臂4槳無人空拍機。

愛國者飛彈能以5倍音速攔截空中高速來襲目標，一般4臂4槳無人空拍機時速大約為每小時80公里。BBC說，一枚愛國者飛彈價格約300萬美元（接近新台幣1億元），高檔一點的小型4臂4槳無人空拍機，一架大約數百美元。

柏金斯在會中說，被擊落的小型4臂4槳無人空拍機在亞馬遜網購大概花200美元就能買到。

愛國者飛彈以敵方飛彈和戰機為攻擊目標，但無人空拍機如此微小的空中目標，愛國者飛彈仍然精準將其擊落，可見愛國者防空系統的優越性能。

柏金斯指出，大家瞭解愛國者飛彈系統的威力，但是他質疑這樣做在經濟上是否合算。

柏金斯解釋說，「如果我是敵人，我會儘量從網路上多買一些300美元一架的無人機，把對方的愛國者飛彈耗盡。」他沒有仔細說明所稱愛國者飛彈擊落空拍無人機的細節，包括發生的時、地等等。但他強調，發動攻擊的是美國「非常緊密的盟友」。

BBC引述，英國皇家聯合軍事研究所研究員布朗克（Justin Bronk）說，這完全顯示部隊所面臨新的挑戰，也就是如何用極其昂貴的尖端軍事武器應對經過民用技術改裝的廉價武器。

愛國者防空飛彈系統在1980年代開始服役，部署在全球多個個國家，其中包括美國、荷蘭、德國、日本、以色列、沙烏地阿拉伯、以及中華民國台灣。1060316

(中央社)