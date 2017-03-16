洗防辦揭牌 法務部次長蔡碧仲兼主任
行政院洗錢防制辦公室今天揭牌，辦公室主任由法務部次長蔡碧仲兼任，下設政策組及實務組，整合各部會單位，包含法務部與金融監督管理委員會，全部人員現編制19人。
洗防辦表示，行政院為提升洗錢防制及打擊資恐效能和因應「2018年台灣接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」，特別設立辦公室，希望統籌整合洗錢防制方針及行動綱領。
洗防辦由各相關部會及私部門調派專責人力進駐，下設政策組及實務組，統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估，並督導各相關部會推動修法與政策。
人員來自法務部、法務部調查局、金管會、內政部、華南商業銀行股份有限公司與彰化商業銀行股份有限公司等，目前編制包含主任共19人，這是台灣「首次結合公、私部門專業與資源經驗」。
洗防辦說，兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行去年遭美國裁罰案，影響不僅是新台幣57億元罰款，更嚴重是損害台灣金融活動國際信譽及形象，間接影響台灣整體經貿發展潛力與機會。
洗防辦表示，台灣要揮別兆豐案陰影，接軌相關法規及政策與國際規範，成立後有助增進民眾對洗錢防制及打擊資恐，提高民眾、商業發展金融活動信譽評等。
法務部長邱太三會後受訪時說，洗防辦相關規範，像針對政務官、機要或密友等，需各部會討論，「目前未有明確定位」。1060316
(中央社)
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