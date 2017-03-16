謝霆鋒吃飯沒帶王菲 網友扮柯南神解釋
港星謝霆鋒昨天單獨現身北京小店吃滷煮，和身旁的大媽相談甚歡，卻不見女友王菲身影。有網友扮起「柯南」解釋說，因為王菲吃素才沒陪謝霆鋒吃含葷肉的滷煮。
新浪娛樂報導，有網友15日在北京市東城區的北新橋地鐵站附近直擊謝霆鋒在一家小吃店內吃滷煮，還和坐在身旁的大媽相談甚歡，不少粉絲當場拿起手機捕捉偶像用餐畫面。
新浪微博用戶「Candice芝」上傳多張照片，並寫道：「謝霆鋒一出現一堆人擠著笑容偷拍。」
對於謝霆鋒親民化的舉動，中國大陸網友表示，「好接地氣啊」、「連謝霆鋒都阻擋不了滷煮的魅力」、「好想來個偶遇啊，羨慕這個阿姨」。
還有人注意到謝霆鋒外出吃飯卻沒帶王菲，有網友解釋說：「天后吃素啦！」
滷煮是北京特有菜餚，廚師將豬肺、五花肉或肥肉、豬小腸、豆腐放進盛有滷湯的大鐵鍋裡烹煮，用餐時間把各種配料切小塊放進碗裡，並加入燙麵同煮再上桌。1060316
(中央社)
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