動腦護腦！左顳葉萎縮1／3　他生活依舊正常

台灣臨床失智症學會呼籲，動腦、運動是延緩失智的不二法門。（倪浩倫攝）

多動腦存腦本，真的可以延緩失智！一名68歲的男性高階主管，長年維持動腦、運動的習慣日前到醫院檢查時，赫然發現、儘管左腦顳葉已萎縮1／3，一般人早已失智，他卻幾乎正常。台灣臨床失智症學會強調，失智症無法預防，但多動腦、多運動，絕對是延緩失智的不二法門。

收治該病例的台灣臨床失智症學會理事、亞東醫院神經內科主治醫師甄瑞興表示，該患者因為工作需求，時常自我進修、接觸各種新事物，日前卻在國際會議中表現不佳，像是報告時較無邏輯、用詞較不精準等，被太太懷疑失智帶往就醫，儘管簡易智能量表達26分（25分以下不及格），但在電腦斷層檢查下，發現左腦顳葉因病萎縮1／3。他表示，該男子因常動腦和動腦，以及善用筆記來作為提醒工具，延緩自身老化、以及不讓生活受影響，「換作旁人，顳葉一旦萎縮1／3，早就輕度或中度失智。」

台灣臨床失智症學會理事長白明奇指出，並不是每個人都有常動腦、多運動的習慣，也不是每個家屬都有如此的敏銳度；根據統計，全台輕度失智以上的民眾約有16萬人，但實際領有身心障礙手冊者卻僅4萬人，顯示仍有多數失智者隱藏在全台各個社區未被發現，延誤自身治療時機、也讓照顧家屬相當辛苦。

部分失智症初期，並非以「記憶力衰退」為表現徵兆。台灣臨床失智症學會秘書長張維紘表示，像額顳葉失智症初期，記憶力減退狀況不明顯，但會出現幻聽、妄想、行為和個性改變等情形，此時臨床醫師的診治和用藥就相當重要。他曾遇過一名60歲的王奶奶，最初遭診斷為阿茲海默氏症並給予相關藥物，結果症狀不減反增，原來她是額顳葉失智症，使用阿茲海默氏症藥物會讓相關症狀更嚴重。

張維紘說，精神科會神經科醫師都有次專長，包括失智、癲癇等等，不少民眾因個性改變被帶往醫院時，醫師應更加仔細區辨來給予治療、或轉給專長失智的醫師，避免延誤治療時機。

(中時)