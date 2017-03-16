學校變成兒童樂園！ 巨無霸滑水道飆速下衝

學校變成兒童樂園！何爺爺行動滑水道及溜滑梯上午巡迴到古坑國中小，校方大方地邀請學區所有小學生同樂，雖然陰雨，但還是澆不熄學生強烈探索冒險的心，尤其是高達10餘公尺的巨無霸滑水道大排長龍，爭相大享刺激，連老師也禁不住體驗前所未有的速度快感。

古坑國中小上午驚呼歡樂聲不絕於耳，大中小充氣滑水道、溜滑梯全大排長龍，還有巨型孔龍也現身校園，全校加上學區千名學生完全沈浸陶醉在快樂放鬆的氣氛中。

「哇！世界我來了！」人氣最夯的是11公尺、相當3、4層樓高，長達58公尺的超級巨無霸滑水道，氣墊式不怕摔，挑戰者最多，小朋友或躺或坐飆速往下衝，有人開心，有人驚魂，更多人享受刺激快活。

「超好玩！」孩子個個有備而來，即使陰雨仍玩得溼漉漉，連師長也受不了刺激快速的誘惑，總務主任高國祥等老師都一起下水，紓壓又療癒。

校長陳育琳萬分感謝何爺爺何茂成斥資千萬打造移動滑水道，以另類方式關懷偏鄉，為偏鄉孩子帶來歡樂。

何茂成強調，他很喜歡看到孩子滿足的笑容，未退休前在美國工作，常在公園或教會看孩子玩溜滑梯玩得非常開心，便興起引進偏鄉走透透的想法，因為孩子的笑容是用錢買不到的財富。

(中時)