瑞典女寶寶五官完美 出生自帶美顏效果圈粉
許多女生發圖前都要先用美顏APP將圖片美化一下，但瑞典一個女寶寶出生自帶美顏效果，完美的五官，大眼睛、長睫毛、櫻桃小嘴，瞬間在網路上瞬間圈粉無數，成為貨真價實的小網紅。
據《揚子晚報》微博，瑞典一小寶寶思琳娜因完美五官走紅，她現在才幾個月大，但卻是一枚貨真價實的小網紅。不用美顏，拍照就自帶美顏效果，她的一堆萌照被上傳到社交網站上後圈粉無數。
網友留言「我的天，那她爸爸媽媽要有多好看啊」、「只是在瑞典出生而已，典型的穆斯林長相」、「大眼萌啊！」、「小寶寶太可愛啦」、「好想親一個」。也有不少網友在底下曬娃，認為自家的孩子也很美。
(中時電子報)
文章來源：揚子晚報微博
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。