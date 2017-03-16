瑞典女寶寶五官完美 出生自帶美顏效果圈粉

瑞典女寶寶出生自帶美顏效果，萌照圈粉無數。(揚子晚報微博)

瑞典女寶寶出生自帶美顏效果，萌照圈粉無數。(揚子晚報微博)

瑞典女寶寶出生自帶美顏效果，萌照圈粉無數。(揚子晚報微博)

許多女生發圖前都要先用美顏APP將圖片美化一下，但瑞典一個女寶寶出生自帶美顏效果，完美的五官，大眼睛、長睫毛、櫻桃小嘴，瞬間在網路上瞬間圈粉無數，成為貨真價實的小網紅。

據《揚子晚報》微博，瑞典一小寶寶思琳娜因完美五官走紅，她現在才幾個月大，但卻是一枚貨真價實的小網紅。不用美顏，拍照就自帶美顏效果，她的一堆萌照被上傳到社交網站上後圈粉無數。

網友留言「我的天，那她爸爸媽媽要有多好看啊」、「只是在瑞典出生而已，典型的穆斯林長相」、「大眼萌啊！」、「小寶寶太可愛啦」、「好想親一個」。也有不少網友在底下曬娃，認為自家的孩子也很美。

(中時電子報)