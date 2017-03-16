胡智為旅美第5年 開季首度從3A出發

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胡智為首次大聯盟春訓出賽4場，自責分率僅1.29。(本報資料照)

效力光芒的旅美小將胡智為，今年首度受邀參加大聯盟春訓，出賽4場，自責分率僅1.29，今球團動用選擇權，將他下放小聯盟3A，將首度開季從3A出發。

胡智為今年進入旅美的第5年，去年球季結束後被光芒擺進40人大聯盟名單，今年首次參加大聯盟春訓，前3場出賽中繼登板，都繳出無失分紀錄，直到昨日被轟出陽春炮，首度失分，但表現也獲球團肯定。

去年胡智為多在2A出賽，留下7勝8負，自責分率僅2.59，也曾在3A先發１場，4.2局飆出7次三振，新球季將從3A出發，有望在季中擴編時，就有機會登上大聯盟。

日前效力海盜的張進德，也下放小聯盟，胡智為今也確定被球團下放，目前台灣旅外選手還有馬林魚的陳偉殷與今年重返美職，轉效力洛磯的李振昌，還留在大聯盟春訓。

(中時電子報)