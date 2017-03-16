蔡英文按讚 吳敦義：有點驚訝
前副總統吳敦義16日南下高雄，參加高市江蘇同鄉會餐敘時，被媒體問及對蔡英文總統到他臉書按讚的看法，吳直言「有點驚訝」、「欽佩她能察納雅言」，他再批蔡英文政策連連失誤，連綠營縣市長都「敢怒不敢言」，希望她不要只是按讚，而是要好好去做。
此外，面對媒體今日公布最新國民黨主席選舉民調，吳敦義暫居第一，他表示這次樣本數1000多個，符合民調基本規格，「先前有人動機不明，拿十分之一不到的人數來自我拉抬，完全沒參考價值」。
吳敦義在臉書發文批評蔡英文施政，沒想到引來蔡英文臉書小編按讚，吳今日表示「我有點驚訝」。他說，原本以為蔡英文有什麼錦囊妙計，可以不必承認92共識即解決兩岸僵局，但觀察她施政10個月，「結果是讓大家失望了」。
吳敦義說，蔡英文施政下，兩岸僵持、陸客減少，加上一例一休連南投縣都受不了，恐怕很多綠營縣市長敢怒不敢言，柯Ｐ也說一例一休是「天怒人怨」，可見她很多政策是失誤的，所以他才在臉書發表逆耳忠言。
「我很懷疑是她自己按讚，還是祕書、幕僚按的？」吳敦義說，若是蔡英文真的按讚，那麼他很欽佩她能夠察納雅言，不過也希望蔡不要只有按讚，而是要好好去做。
媒體也問他，對民調領先的看法，吳敦義停頓幾秒，接著笑答：「你要我怎麼評論呢？」
他說，這次蘋果日報民調有1000多個樣本，符合做民調的標準，「前面有人動機不明、自我拉抬，只用十分之一不到的人數，來擴大解釋，誤差平均有2.5％到29％之多，完全沒參考價值」。
不過，吳敦義也表示，黨主席選舉僅黨員有投票權，是封閉式選舉，媒體今日做的是全民調，只能當作參考。
(中時)
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