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蔡英文按讚 吳敦義：有點驚訝

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小英按讚，吳敦義：有點驚訝
針對蔡英文總統到他臉書按讚，吳敦義直言「有點驚訝」、「欽佩她能察納雅言」。（林宏聰攝）
蔡英文按讚 吳敦義：有點驚訝
面對媒體詢問日前他在臉書發文批評蔡英文施政竟引來小英臉書編輯按讚，前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（中）表示，希望小英別只是按讚而要好好去做。（王錦河攝）
蔡英文按讚 吳敦義：有點驚訝
前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（中）16日南下高雄參加江蘇同鄉會餐敘，面對媒體詢問日前他在臉書發文批評蔡英文施政竟引來小英臉書編輯按讚，吳直言「有 點驚訝」。（王錦河攝）
蔡英文按讚 吳敦義：有點驚訝
對於民調目前他暫居第一，吳敦義（中）16日表示符合民調基本規格。（王錦河攝）

前副總統吳敦義16日南下高雄，參加高市江蘇同鄉會餐敘時，被媒體問及對蔡英文總統到他臉書按讚的看法，吳直言「有點驚訝」、「欽佩她能察納雅言」，他再批蔡英文政策連連失誤，連綠營縣市長都「敢怒不敢言」，希望她不要只是按讚，而是要好好去做。

此外，面對媒體今日公布最新國民黨主席選舉民調，吳敦義暫居第一，他表示這次樣本數1000多個，符合民調基本規格，「先前有人動機不明，拿十分之一不到的人數來自我拉抬，完全沒參考價值」。

吳敦義在臉書發文批評蔡英文施政，沒想到引來蔡英文臉書小編按讚，吳今日表示「我有點驚訝」。他說，原本以為蔡英文有什麼錦囊妙計，可以不必承認92共識即解決兩岸僵局，但觀察她施政10個月，「結果是讓大家失望了」。

吳敦義說，蔡英文施政下，兩岸僵持、陸客減少，加上一例一休連南投縣都受不了，恐怕很多綠營縣市長敢怒不敢言，柯Ｐ也說一例一休是「天怒人怨」，可見她很多政策是失誤的，所以他才在臉書發表逆耳忠言。

「我很懷疑是她自己按讚，還是祕書、幕僚按的？」吳敦義說，若是蔡英文真的按讚，那麼他很欽佩她能夠察納雅言，不過也希望蔡不要只有按讚，而是要好好去做。

媒體也問他，對民調領先的看法，吳敦義停頓幾秒，接著笑答：「你要我怎麼評論呢？」

他說，這次蘋果日報民調有1000多個樣本，符合做民調的標準，「前面有人動機不明、自我拉抬，只用十分之一不到的人數，來擴大解釋，誤差平均有2.5％到29％之多，完全沒參考價值」。

不過，吳敦義也表示，黨主席選舉僅黨員有投票權，是封閉式選舉，媒體今日做的是全民調，只能當作參考。

(中時)

關鍵字：吳敦義蔡英文臉書
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