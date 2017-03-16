購票登錄電腦化 民眾帶鐵馬上台鐵減免預約手續

本月起，台鐵將自行車購票登錄改電腦化，民眾不再必須提前15分鐘到車站買票，或是先打給列車起點站預約，才到各站買票，且腳踏車已有專屬車票。(張家豪攝)

本月起，台鐵將自行車購票登錄系統從人工作業改電腦化，各站可即時從系統看到各班次是否有載運腳踏車的空位，民眾便不再必須提前15分鐘到車站買票，或是先打給列車起點站預約，才到各站買票，且帶腳踏車上火車，不再是購買半價「孩童票」，而是專屬車票。

台鐵表示，由於火車載送自行車空間有限，民眾攜車搭乘前，台鐵需確認列車是否還有空位，但由於以前是採人工作業，站務人員需先致電給列車起點站，確保是否還有空位，或民眾直接打給起點站預約，才到各站買票。

台鐵說，現在改成電腦作業後，各站可直接從系統檢視，並即時登錄自行車購票情形，減少作業時間，所以民眾不再必須提前15分鐘到車站買自行車票。

台鐵說明，對號座列車僅開放設有自行車架的莒光號預約自行車票，其他只開放區間車預約，台鐵EMU700型、EMU800型電聯車最後一節車廂可搭載8台車，EMU600型車可搭載15台車。

台鐵表示，個人票需於4天前預約，但若臨時起意，想到附近可供腳踏車上車的站點攜車共乘也可以，就要看是否還有空位；10人10車以上的團體票則10天以前就要預約；若人數及車輛過多則須採包車模式，且要20天以前預約。

但台鐵強調，腳踏車經拆裝後，只要符合長寬高「總和」不超過220公分，最長邊不超過150公分，即可帶上任何列車，不需經申請、購票。最長邊150公分是參考過捷安特單車經拆裝後大小決定的。

對此，常使用台鐵單車共乘服務的陳姓民眾指出，電腦化可避免旅客其實有預約，卻因人工疏失未確實登記，無法購票的情形。但他希望台鐵儘早開放自行車票也可網路購票，不然現在只能透過實體窗口購票不方便。台鐵則表示目前僅莒光號自行車位開放網路購票，其他車種自行車票網路購票會隨新一代購票系統上路。

(中時)