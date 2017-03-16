陳妍希現身合肥腿纖細 險抱不動3月兒
藝人陳妍希去年12月生下一子後，就在家專心帶孩子，還未推新作復出，不過老公陳曉最近忙著在大陸拍戲，小倆口經常分隔兩地，近日有網友曝光她獨自帶兒子現身合肥火車站，不過嬌小的她，差點抱不動愛子，網友直呼「媽媽好辛苦」。
陳妍希日前被周刊拍到，獨自在台顧娃，上街也是自己一個人，新婚生活顯得有些寂寞，而她也被指瘦身速度慢，還顯得有些福態，經紀公司解釋，拍照臉圓是角度問題，身材其實已恢復七、八成，而且夫妻倆有時間就會見面陪伴，婚姻沒有問題。
現有網友也po出陳妍希現身合肥火車站照片，只見她獨自帶著兒子，身邊跟著一個助理，應該是要回陳曉合肥老家，穿著全身黑的她，雙腿十分纖細，看起來恢復的不錯，而她也一直緊抱兒子，不過似乎抱久手痠，她險些抱不動，看起來有點吃力，有人質疑她好像不是很會抱孩子，粉絲幫回腔「是寶寳太重而她比较嬌小」、「抱寶寶時間長，手臂真的會酸到不行」，心疼當媽媽好辛苦。
(中時電子報)
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