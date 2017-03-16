北韓邊境 傳解放軍增兵3000

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據說，中國大陸解放軍向鄰近北韓邊境增兵3000人。北京方面同時正監視北韓可能進行的第6次核爆。

中國人權民運信息中心提供的資訊指出，解放軍39軍從13日起通過鐵路和公路向北韓邊界增兵，人數有3000人。

資訊同時指出，大陸在接近北韓邊界設有4個核輻射監測站，24小時監察北韓可能進行的第6次核爆。

中心引述消息人士說，北韓進行核爆前，領袖金正恩不會提前通知大陸國家主席習近平。習近平對金正恩「已沒有影響力」，後者也沒理會習近平施展的壓力。1060316

(中央社)