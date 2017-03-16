美國經典賽雙轟 逆轉勝委內瑞拉

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世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉隊今天對美國隊，美國一路落後，直到8局下半靠兩支全壘打拿下3分，最終以4比2逆轉擊敗委內瑞拉。

委內瑞拉由上季在美國職業棒球大聯盟（MLB）拿下11勝8敗防禦率3.82的「國王」（King）耶南德茲（Felix Hernandez）先發，美國由上季在MLB拿下7勝12敗防禦率4.88的左投史麥利（Drew Smyly）應戰。

委內瑞拉3上連續兩支安打後，靠高飛犧牲打先馳得點，美國在耶南德茲5局0失分壓制下一路落後。

7上委內瑞拉靠奧多（Rougned Odor）轟出陽春砲，再以2比0領先，美國則在7下靠高飛犧牲打追回1分。

8下美國火力全開，先靠瓊斯（Adam Jones）陽春彈追平，1出局壘上有1名跑者情況下，何斯默（Eric Hosmer）適時開轟，讓美國反以4比2領先委內瑞拉。

委內瑞拉在9上最後反撲機會沒攻下分數，最終讓美國以4比2逆轉獲勝。1060316

(中央社)