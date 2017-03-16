屏東檢驗中心啟用 首創全國全方位檢驗

屏東縣政府率全國之先首創多功能檢驗中心，檢驗服務範圍包括農漁產品、食品、酒品、臨床公共衛生和環境檢驗，屏東縣檢驗中心斥資近新台幣3000萬元，今天揭牌運作。

屏東縣檢驗中心位於屏東縣衛生局4樓，由縣長潘孟安向中央爭取經費設立，潘孟安表示，過去執行各項農漁畜產品、學校營養午餐食材、市售食品及相關環境土壤等污染源頭監測，分散於衛生局、環保局、農業處和教育處，屏東縣檢驗中心是將這些資源垂直整合，並用比民間更便宜的檢驗價格為農漁民和民眾進行檢驗把關，讓農漁民願意將產品送驗，讓屏東能打造無毒的生產及食安環境。

屏東縣檢驗中心可檢驗311項農藥、11大類動物用藥、8項酒品添加物及鉛等9項重金屬，同時，也檢驗登革熱，除了登革熱免費外，其他項目的檢驗都用成本價收費。

衛生局表示，屏東縣檢驗中心與美和科技大學的農漁產品檢驗不同的地方，在於美和科大是產銷履歷的認證檢驗，屏東縣檢驗中心短期內還不做認證檢驗，但會進行專案性質的檢驗。

屏東科技大學剛成立的食品安全研究所也釋出2個公費生名額給屏東縣政府，增強檢驗中心的人力資源。1060316

(中央社)