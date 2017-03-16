陸新能源車銷量 2月大幅成長

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大陸新能源汽車2月銷量較1月大幅成長。有數據顯示，2月新能源車銷量較1月成長202%。不過，由於新能源車1月份銷量低迷，今年前2個月的總產銷量低於去年同期。

大陸經濟參考報報導，新能源車1月買氣冷清，2月一改頹勢，銷量較去年同期、上一個月都大幅成長。

不過，由於1月下滑幅度大，今年前兩個月，新能源汽車總產銷量低於去年同期水準，個別廠商銷量下滑嚴重。

根據大陸的中國汽車工業協會最新統計資料，今年2月，新能源汽車產銷量均接近1.8萬輛，銷量較去年同期成長逾30%；純電動汽車的銷量與去年同期相較，更是成長近50%。

另外，根據大陸全國乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）近期資料，2月新能源自小客車銷量達1.65萬輛，較1月成長202%、較去年同期成長64%。

中國汽車工業協會副秘書長許豔華表示，大陸新能源汽車1月銷量下滑，以及前兩月的整體資料不樂觀都在預料之中。隨著大陸官方補貼等政策的調整，新能源汽車產業也開始進入調整期。

有專家樂觀預估，隨著新能源汽車各項政策的落實，以及新能源汽車在規模和技術上的提升，今年新能源汽車的產銷量預計成長40%以上，新能源汽車銷量將達到80萬輛。1060316

(中央社)