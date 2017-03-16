疑久病厭世 6旬婦跳海輕生
桃園市60歲林姓婦人疑久病厭世，昨天晚間在住家留下遺書後前往東北角跳海輕生，遺體今天上午10時在新北市貢寮區鶯歌石附近海域尋獲，家屬傷心欲絕。
據了解，林姓婦人在遺書中提到，健康一直無法好轉，無法繼續照顧丈夫和2名兒子，簡單交代後事並請家人代聯絡親友後，就要到萊萊磯釣場附近跳海。
家屬表示，林姓婦人當時穿粉紅色上衣，短髮戴眼鏡，岸巡一三大隊昨晚8時多獲報，立刻動員馬崗安檢所、勤務中隊和線上巡邏人員共8車20人，岸巡一二大隊也出動6車14人，新北市貢寮、雙溪消防分隊也派員趕往現場搜救，空偵隊並調派直升機到場搜尋。
由於入夜後視線不佳，昨晚並未尋獲，僅在馬崗附近發現林姓婦人鞋子，但搜救人員仍不放棄希望，上午持續派員搜尋，終於在距馬崗附近約4公里處的鶯歌石發現遺體，經林姓婦人丈夫和兒子到場指認無誤，相關單位將報請檢察官相驗遺體。
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(中央社)
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