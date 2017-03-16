台灣大加碼響應 綠電認購全台第一

台灣大哥大追求環境永續，推動綠色能源不遺餘力！自2015年開始，台灣大以電信業領頭羊之姿響應經濟部能源局「自願性綠色電價制度計畫」，率先認購100萬度綠色電力，去年加碼認購並獲經濟部能源局頒發「企業遠見獎」。今年，台灣大持續加碼認購336萬度綠色電力，不僅刷新歷年紀錄，更在經濟部能源局最新統計的綠電認購度數排行榜上，榮登全台企業之冠！

台灣大今年加碼認購336萬度綠色電力，在全台358家認購綠電的企業排名中位居第一。依經濟部能源局計算方式，若以綠色電力取代傳統電力，每度綠電可減少排放0.528公斤的二氧化碳；使用336萬度綠電，可減少排放高達1,774公噸的二氧化碳，相當於種下17.7萬棵樹所獲得的全年二氧化碳吸收量，可有效落實節能減碳。

綠色電力是指用對環境友善的發電方式所生產的再生能源電力，發電期間的二氧化碳排放量為零或趨近於零，主要來源有太陽能、風力、生質能等。經濟部能源局號召全民響應認購綠電，今年可供認購的綠電總量為13億度，據統計，從今年初截至3月10日為止，被認購的綠電量為2,810萬餘度，包括企業與個人，總計有1,291個認購戶數。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，面對全球氣候變遷的挑戰，以及資通訊產業電力需求不斷攀升的衝擊，台灣大近年來積極落實節能減碳以「台灣大綠能 永續大未來」專案全力推動綠色能源的使用和倡議。2015年首開國內電信業者先例，推出「你買手機我捐一元，一塊推動綠能源」活動，認購100萬度綠色電力；去年綠能倡議活動，除加碼認購140萬度綠電，也擴大號召11家品牌手機供應商，讓消費者在台灣大買手機就能捐助2元綠能基金，帶動全民節能減碳愛地球。今年台灣大除了持續支持綠電認購，也將與NPO合作，推出全新的綠能公益計畫，並持續擴大增建風能及太陽能發電的綠能基地台，預計在2020年達到綠能總建置容量至少250KW的目標，善用企業資源為環保盡心力。

台灣大長期致力環境永續，績效獲得國內外一致好評，自2012~2016年已經連續5年獲得道瓊永續發展指數(DJSI)列為新興市場指數；在去年10月底公佈的CDP國際碳揭露問卷評比中，台灣大更獲得領袖級A-級肯定，績效高居全台電信業第一名。去年3月台灣大正式加入GeSI（Global e-Sustainability Initiative）全球永續議題e化倡議組織，成為台灣第一家、亞洲第三家GeSI企業會員，獲得與國際資通訊標竿企業合作交流機會，共同為全球永續議題提出方案，並獲選為今年下半年GeSI年會的主辦單位。

(中時電子報)