誘警「很舒服喔！」 護膚巨乳妹栽了
新竹市東區某按摩店知名按摩妹「小翠（化名）」，靠爆乳身材提供「打手槍」服務，吸引不少竹科人登門光顧，警方15日喬裝客人，由小翠出馬服務，向警透露「有很舒服的排毒服務」，不料員警淡定以對，出示證件將小翠及負責人逮捕。
警方調查，東區這間美學館提供按摩服務，90分鐘收費1200元，看似平價消費，其實有不少小姐暗中收小費提供「排毒（打手槍）」服務，其中越南籍按摩妹小翠因擁有傲人雙峰，加上服務頗具口碑，吸引地方人士及不少竹科人專程前往指名消費。
警方日前收到情資，昨天穿便服喬裝客人，51歲陳姓負責人出面接待，安排警員到包廂後，由穿著爆乳裝的小翠出馬服務，先仔細幫員警按摩肩膀、背部，還貼心詢問會不會太大力，員警先是不動聲色，有問必答，準備隨時伺機而動。
小翠見警員頗為健談，背部按到一半突然將臉貼到警員耳旁，語帶挑逗問「哥哥，前面要不要按？」、「很舒服喔！」警員問她要收多少錢，小翠表明「要加500元喔！」警立刻出示證件表明身分，並連絡警網入內支援。
小翠擔心被抓，嚇得頻頻向警方道歉「哥哥對不起，下次不敢了」警詢時卻辯稱提供的特殊服務「都是開玩笑的」，警方查出小翠以外籍新娘身分來台10年，今年雖已35歲，但靠傲人身材及包廂昏暗燈光，在按摩界打響名號。
負責人同時被約談到案，但他堅稱打手槍服務都是小姐私人行為，強調該店絕不提供性服務，全案訊後依社會秩序維護法及妨害風化罪嫌法辦。
(中時)
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