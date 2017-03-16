宜蘭綠博啟航 首度移師冬山火車站周邊
2017宜蘭綠色博覽會今天舉辦「嶄新 綠‧啟航」會前發表全國記者會，宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，宜蘭綠博自2000年以來首次移師戶外，轉至冬山火車站周邊舉辦。
宜蘭綠色博覽會將於4月1日至5月14日在冬山河生態綠舟與冬山火車站周邊舉辦，以「綠‧啟航」為主題，讓民眾齊聚參與綠色實踐，捲起衣袖褲管加入友善大地的行列。
宜蘭投入循環經濟與在地產品國際化許多年，吳澤成表示 ，「綠‧啟航」意義與循環經濟密不可分，由綠色產業至經濟發展，並結合農業生產與觀光，讓在地產業能夠與國際交流。
今年綠博最大的不一樣，是讓民眾走入如實驗室般的大自然生態教室，體驗綠色實踐生活，其中包含大地藝術區的花海美景、由靜態展示及情境式演譯循環經濟、綠生活概念及糧食與環境危機，並融合節氣推出米、漬食與茶席體驗，學會人本共存。
綠博今年首度移師冬山河生態綠舟與冬山火車站周邊，重要目的在推動低碳綠色運輸暢遊綠博，同時方便民眾透過大眾運輸直達會場。
除了交通考量外，吳澤成提到，以往綠博都在封閉式展場展出，今年轉至開放式戶外廣場，活動包含社區參與、農民參與及生態綠舟等，期望民眾走出戶外親身體驗。1060316
(中央社)
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