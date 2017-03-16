傳任新職促轉會主委 顧立雄否認

行政院不當黨產委員會主任委員顧立雄（圖）16日表示，他沒有要接促進轉型委員會主委，「我不知道有沒有被考量，那要問考量的人」，應該會先找別人。中央社記者吳家昇攝 106年3月16日

行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄今天表示，他沒有要接促進轉型委員會主委，「我不知道有沒有被考量，那要問考量的人」，應該會先找別人。

總統蔡英文日前表示，希望「促進轉型正義條例」本會期可以通過立法。傳出顧立雄最近表現受到高層肯定，是被考量轉任促轉會主委的人選之一。

顧立雄上午接受廣播專訪時被問到，新職是否為促轉會主委時表示，「沒有」，他說，促轉會主委由行政院長提名，經立法院同意。

至於是不是「被考量的人選之一」，顧立雄說，被考量的人，沒辦法說什麼事，「我不知道有沒有被考量，要問考量的人」，還說對方應該會先找別人。

黨產會二度凍結國民黨新台幣8億多元資金，高等行政法院裁准「停止執行」；黨產會不服提抗告，最高行政法院日前廢棄原國民黨勝訴裁定，改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金定讞。

顧立雄說，去算幾勝幾敗是無聊，不過，當時抗告與否有掙扎。國民黨全面資遣重新回聘，資遣900黨工，現金方面，黨產會願意許可國民黨需要支付的資遣費，但法律上還是要爭一個公道。

另一方面，顧立雄說，後來勞資協商，國民黨企業工會要求國民黨轉入專戶，作為資遣費用，顧立雄說，他感覺國民黨開始有點賴皮，講話有點猶豫，還說要進一步要跟黨產會全盤協商，因此覺得與其如此還是抗告，讓法院裁定。

顧立雄說，法院最後裁定凍結，基於以前的承諾，資遣費只要申請，黨產會原則上都會准予，黨產會秉持一貫說法，要求專款專用。1060316

(中央社)