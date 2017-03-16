多良車站基地台毀美景 NCC：將遷移

被譽為全台最美車站的台東縣多良車站近來周邊設置基地台引爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡今天說，業者們與當地里長溝通，已另找地點，3個月內提遷移計畫。

詹婷怡上午在立法院交通委員會報告NCC業務概況，民主進步黨籍立法委員黃國書質詢提及多良車站周邊設置基地台，影響鐵道觀光美景。

詹婷怡答詢說，基地台是5家電信業者共構，還未完工，業者選址確實有欠考量，基地台管理除安全性，很重要是如何融入景觀，已請業者與當地里長協調溝通。

黃國書追問，基地台設置是否妥當？詹婷怡說，從實用性看，可能這地方有需求，但從景觀看，是有欠考量。業者們已在另找地點，3個月內可提遷移計畫，「至少不會在現在這個地方」。1060316

(中央社)