荷蘭總理呂特3度執政 私下務實開二手車

荷蘭總理呂特憑藉他對安全穩定的承諾，今天再度率自民黨贏得國會選舉，準備連續第3度擔任一國舵手。而這位單身漢私下非常務實，開的是二手車，週六還會跟老媽媽一起吃晚餐。

50歲的呂特（Mark Rutte）出生中產階級家庭，家中7個孩子中排行老么。在商界和政壇一步步崛起後，2010年贏得大選，成為荷蘭自1918年以來首位自由派總理。

至今還沒成家的呂特，以英國前首相佘契爾（Margaret Thatcher）和邱吉爾（Winston Churchill）為榜樣，率領國家挺過6年風雨飄搖，來到相對穩定局面。他不久前告訴法新社：「我們身處在非常不穩定、非常不安全的時代。身為總理，我的主要任務是讓這個國家安全穩定。」

今天，選民重新把信任託付給他。他所屬的自民黨（VVD）再度擊退極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）及其自由黨（PVV）的挑戰，預估將以31席成為國會最大黨。不過這次贏得的席次少於上屆國會選舉的40席。

分析家表示，呂特這個週末在與土耳其的外交危機中，一反常態採取強硬立場，大大提升他在選民心目中的形象。荷蘭有關當局因驅逐1位土國部長級人物，還拒絕另1人搭機到荷蘭參加1場親安卡拉的集會活動，引發兩國外交齟齬。

法新社報導，這位每週四在海牙貧困區兼差當1小時高中老師的總理，很難與傳統沾上邊。

他開二手車，用的是老舊手機，目前還住在他1992年自著名學府萊登大學（Leiden University）取得歷史碩士學位後所購得的公寓。

此外，週五晚上不難在海牙各個角落看到這位瘦瘦長長政治人物的身影，他甚至會一身毛衣、牛仔褲和球鞋就跑到當地披薩店。

他形容自己是個墨守成規的人，大多數週六夜晚會跟現在90多歲的老母親一起吃印尼餐。他也承認父親過世、其中1位哥哥1989年命喪愛滋對他影響很大。

呂特最初計劃成為音樂會鋼琴演奏家，卻在萊登大學與自民黨自由派政見有了「第一類接觸」。

20多年老友艾平（Jan Epping）在呂特傳記中，形容呂特「是懷有美國夢的荷蘭人」。

呂特國會黨團前發言人特瑞薩莫（Eric Trinthamer）補充說，對呂特來說，「像紐約這樣1個城市，或像美國這樣1個國家的韌度，在於1個生無所有的人真的可以闖出一片天」。

呂特2006-2007年在1場黨內爭戰中，最終開除一再質疑他出任黨魁能力的主要對手，首度展現出他堅強的毅力與勇氣。

他籌組的第一個政府，是在自由黨的懷爾德斯支持下組成聯合政府，不料懷爾德斯2012年4月自撙節談判出走，導致政府瓦解。

這讓呂特發誓再也不與對方合作。他說：「懷爾德斯是悲觀主義者，1個拋下責任的人。」

「而我卻是無可救藥的樂觀派。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060316

(中央社)