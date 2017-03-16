川普首份預算案 將大砍援外經費

我要評比

美國總統川普今天稍後將公布偏重安全預算的首份預算藍圖，將提議大砍美國援外和環境計畫經費。

根據法新社，在這項力將大膽的競選支票化為銀彈承諾的提案中，這位共和黨籍領導人將把國務院經費大砍28%。

五角大廈將是大贏家，經費提高近1成。美國國防預算早就居全球之冠，比軍費排第2到8名的7國總和還多。（譯者：中央社盧映孜）1060316

(中央社)