大學申請一階出爐 建北六冠王35人

大學個人申請第一階段篩選結果今天出爐，通過篩選比率首度突破8成。其中，建中、北一女各有1人、34人坐上「六冠王」寶座。

今年共7萬5414人報名個人申請一階、6萬956人通過，大學甄選委員會今天公告結果，通過篩選比率維80.83％，首次突破8成，而台大統計，今年有95人為台大五冠王，推估比去年113人較少的原因，應與今年學測滿級分人數少有關。

相較去年，建中表示，今年通過一階人數無顯著差異，有1668人次通過一階。而全校有1個六冠王，和去年相同；24人為五冠王，較去年多5人。

北一女中表示，校內有1159人次通過一階，全校有34個六冠王、49個五冠王。1060316

(中央社)