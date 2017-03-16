一例一休 藍委：中央無法處理還指責地方

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，一例一休立法通過後的亂象到現在，中央政府還沒有辦法完全處理，地方政府反映問題還遭中央指責，這真的是荒唐、不可思議。

針對一例一休上路後所產生的問題，國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，王育敏說，一例一休上路至今已快要3個月，而立法通過後的亂象到現在，中央政府還沒有辦法完全處理，如果這不是無能，什麼才是無能，這麼無能的中央部會，從行政院到勞動部，竟然還可以來指責地方政府。

王育敏表示，地方政府的作為只是在反映民意，因為站在第一線，看問題看得最清楚，向中央求救、反映民意，竟然還要遭到中央的指責，昨天勞動部的官員指責地方政府是「被雷打到」，真的是荒唐、不可思議。

國民黨團副書記長蔣萬安則說，一例一休上路後，很多問題，但新上任的勞動部長林美珠一直神隱，面對地方首長的砲轟，沒有說一句話；而勞基法修正後，到現在為止民眾反映計算太過複雜，很多中小企業、30人以下的公司，沒有專業的人資處，來負責處理勞基法相關新規定如何適用。

國民黨團副書記長曾銘宗說，一例一休實施到現在，就是全民皆輸、無所適從、天怒人怨，建議政府就趕快修正、回頭，反正髮夾彎也不差這一個了。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，多溝通少噴口水，當初審一例一休法案時，國民黨團主張兩例，現在反對一例一休，難道國民黨團還是主張兩例，奉勸國民黨，縣市能否違反中央法令，規定非常清楚，多溝通、少噴口水，不要將一例一「休」寫成一例一「修」。1060316

(中央社)