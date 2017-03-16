大陸長三角鐵路建設 再掀高峰

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中國大陸長三角鐵路建設再掀高峰，年內將開工12個計畫，總投資約人民幣2262億元（新台幣約1.025兆元）。其中，滬蘇湖鐵路完工後，從上海到浙江湖州不用1小時。

大陸看看新聞報導，滬蘇湖鐵路即將新建上海至江蘇省蘇州、浙江省湖州的時速350公里高鐵，新線全長164公里，總投資約418億元。

滬蘇湖鐵路起自上海虹橋站，經蘇州吳江至浙江湖州，建成之後，從湖州到上海將在1小時以內。

滬通Ⅱ期則是在建的滬通鐵路延伸段，即江蘇太倉至上海奉賢四團段，全長112公里，設計時速200公里，總投資353.4億元。

上海鐵路局表示，年內將開工建設12個鐵路計畫，包括滬蘇湖鐵路、鹽通鐵路、滬通Ⅱ期、安九鐵路、昌景黃鐵路、黃池鐵路、甬金鐵路、杭紹台鐵路、莊橋至寧波增建三四線、水蚌電化蚌埠外繞、大豐港支線、湖州西貨場等。總投資規模約2262億元。1060316

(中央社)