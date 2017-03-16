現場側記》提勒森僅挑一家媒體隨訪 激怒國務院記者

美國國務卿提勒森首訪亞洲僅帶一名記者隨機採訪，激怒國務院記者，15日新聞簡報會成質詢會。（江靜玲攝）

美國國務卿提勒森首次到亞洲訪問，備受矚目。但提勒森卻打破自季辛吉以來國務卿出訪記者隨行採訪的50年傳統，僅帶了一名保守派媒體「獨立新聞評論」且非主跑國務院的記者同行，令國務院記者群起憤怒。15日的國務院的簡報會，幾成審訊大會。

說來巧合，15日簡報會一開始，國務院代理發言人唐納表達了對前亞太助卿索樂文辭世哀悼之意。這位曾在台灣讀過書，畢生研究中國政治的美國外交官，當年正是季辛吉一手推薦提拔的年輕學者，索樂文的兒子目前則服務於《華爾街日報》。

然而，這樣一個哀悼與敬意的序幕，未能止息主跑國務院記者們「清理家務事」的怒火。

第一個提出的問題，言明了就是「家務事」(housekeeping )，要求唐納說明提勒森出訪專機座位有限，為何卻空出一個座位來，且挑選了一名記者同行。接下來的連串詢問包括何時做的決定、誰做的決定讓一名不是每天在國務院簡報會的記者隨機，而在美國國務卿如此重要的一個訪問行程─含括了北韓、貿易和中國，卻沒有國務院記者隨行，「這就是提勒森想在外交政策危機中展現外交使命的方式嗎?」，「這傳遞給美國和世界什麼樣的訊息呢？」

唐納表示，他未參與決策，但帶一個不一定只跑國務院的記者，不全然沈浸在外交政策上，這個「跳脫框架」決定，或許新觀點、新機會，在新政府執政初期，就能針對如何報導和處理國務卿的新聞，有框架外的思考方式，「你可以說，這是一個不同的實驗」。

如此一來一往，耗了近半小時。唐納起初指出，選擇一名服務媒體通常不跟行程的記者，是「致力擴展美國媒體代表性措施的一環境」；最後則脫口說出，「新政府」、「新觀眾」之語。記者憤而回嗆:「保守派( 觀眾)」。

面對凝重無解的情況，唐納最後要求大家回到外交議題上。是的，今天(3月15日)是敘利亞內戰爆發6週年的日子。

但毫無疑問，川普政府也正在美國展開一場與媒體的戰爭。提勒森此次出訪亞洲抵制主跑國務院記者隨行採訪，且挑了一名非傳統、非主流媒體同行，不過是川普把戰區從白宮延伸到國務院而已!

(中時)