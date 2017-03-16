體驗客家童趣 高市新客家文化園區推銅板價

高雄市政府客家事務委員會3月25日(六) 上午10時至下午3時，在新客家文化園區文物館舉辦「歡慶兒童節─客家童趣體驗活動」，除了免費小紙傘彩繪，另有搗麻糬、風車竹蜻蜓、竹蟬等客家童玩趣味活動，只要1至3個銅板，就可以享受到豐富有趣的親子DIY體驗，活動僅此一檔，錯過可惜。

為回饋長期支持及喜愛客家文化的民眾，高雄市客委會舉辦兒童節優惠體驗活動，手做竹蟬只要10元、搗麻糬20元、風車竹蜻蜓30元，還有200份免費彩繪小紙傘。爸爸媽媽帶著小朋友到新客家文化園區客家文物館逛一整天，只需花費幾個銅板，超值優惠!現場還有「夥房傳鄉音─客家音樂會」演出，要讓民眾度過一個充滿客家特色的假日。

活動採現場報名，詳洽高雄市客委會官網最新消息，或3165666分機35李小姐。

(中時)