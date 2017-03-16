不止演練作戰 陸在南沙演練軍事醫療
中共軍方除在南海持續進行作戰演練外，也演練醫療後勤作業。解放軍報報導，位在南沙的永暑礁醫院日前就演練官兵作戰受傷的救護及專運作業，以提高相關能力。
報導直指，這場在永暑礁舉行的演練，是「模擬實戰背景」下的「戰傷救治演練」。是由中共解放軍南沙某一守備部隊指揮所下達模擬狀況，由永暑礁醫院醫療隊執行模擬救護。
這項報導提到，在這場演練中，重傷的官兵「昏迷、頭部大量出血，請求後送搶救」。之後，這名官兵在永暑礁醫院接受治療，完成搶救任務。
報導指出，中共海軍總醫院政治部主任、永暑礁醫院醫療隊長程海濤說，這次演練完全按照「戰時衛勤保障」要求執行，探索的是「島礁衛勤保障體系」如何滿足實戰要求、反應迅速、技術突出等要求。
永暑礁是中國大陸進駐的7座島礁中，具有軍事指揮地位的島礁。經過大規模填海造陸，面積已達2.8平方公里，僅次於美濟礁及渚碧礁。1060316
(中央社)
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