新版入境禁令又被擋 川普臉上無光

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美國夏威夷州聯邦法院今天擋下總統川普經修改的新版入境禁令，讓川普再度遇挫，臉上無光。

法新社報導，聯邦地方法官華森（Derrick Watson）裁定，夏威夷州在針對這道命令的司法挑戰中，證實這項旅行禁令若上路，非常可能會造成「無可挽回的傷害」。

川普這項原定午夜一過就生效的禁令面臨3起司法挑戰，夏威夷州檀香山市的法院今天率先發難，預料華盛頓州和馬里蘭州聯邦法院稍後將有相關判決。

夏威夷州的裁定結果，意味全美都將暫緩執行禁令第2節。這部分禁令是暫停讓伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民入境，為期90天。

裁定也凍結禁令第6節。這部分禁令是指美國收容難民計畫暫停120天。

新版旅禁被喊卡後，川普旋即誓言抗戰到底，形容這項「有缺陷」的裁決是「空前的司法越權」，表示若有必要，將會告上最高法院。

然而夏威夷法院表示，就算有人提出上訴，這項裁決也不會遭中止，意味無論白宮採取任何行動，禁令都無法照原定的16日上路。

另外兩州法院若裁決支持禁令，也無法推翻夏威夷州這項判決，這將必須在上訴法院提出挑戰。

川普政府1月27日推出旅行限制後引發眾怒，後勤單位怨聲載道，初版禁令接連遭到聯邦法院擋駕。川普本月6日簽署新行政命令，被形容是旅行禁令2.0。（譯者：中央社盧映孜）1060316

(中央社)