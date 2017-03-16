關山農會選舉傳賄選 3理事交保
農會選舉雖已落幕，台東地檢署查賄動作未停，關山地區農會3名理事涉嫌接受招待出遊，今凌晨法院諭知陳姓和2名王姓理事，分別以5萬和8萬元交保。
台東地檢署表示，15日指揮法務部調查局台東縣調查站、東部地區機動工作站，同步搜索5處地點，帶回7人偵訊，認被告陳姓和2名王姓理事涉賄重大。法院諭知陳姓和2名王姓理事分別以5萬和8萬元交保。
台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，陳姓理事為支持某候聘總幹事，3月初，邀集甫當選的2名王姓理事前往花蓮縣玉里鎮安通溫泉某民宿及花蓮縣富里鄉某KTV，招待渠等住宿費用及KTV消費而交付不正利益新台幣8000元至1萬元不等，以鞏固其投票意向。
吳維仁強調，基層農會選舉雖已結束，然3月18日還有基層漁會會員代表選舉，地檢署與台東調查站、台東縣警察局仍將共同持續全力查察賄選。1060316
(中央社)
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