女團T-ara合約即將屆滿 最後一輯

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南韓演藝經紀公司MBK娛樂消息今天透露，旗下女團T-ara的合約將於5月到期，成員將發佈最後1張專輯。

南韓「亞洲經濟」引述MBK娛樂報導，「目前，T-ara成員們正在準備新專輯，希望成為粉絲們的美好回憶，請大家多多支持。」

對於新專輯發佈後的行程，公司表示，T-ara成員們將在南韓和其他國家舉行演出，所有行程將於6月底結束。至於未來的計畫，公司將與成員協商。

T-ara於2009年出道，期間發佈了「Bo Peep Bo Peep」、「Little Apple」等膾炙人口的歌曲。1060316

(中央社)