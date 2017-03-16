反司法濫權聯盟：建立檢察官淘汰機制

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前台南市長張燦鍙等人今天成立「反司法濫權行動聯盟」要求司改國是會議納入檢察官濫權濫訴問題，國會應推動法官法修正或另立檢察官法，強化檢察官監督與淘汰機制。

張燦鍙、前南投縣長彭百顯、前新竹市長蔡仁堅、前交通部長郭瑤琪的先生彭光輝、前國防部長蔡明憲、前新竹科學工業園區管理局長李界木等人上午在立法院一字排開宣布成立「反司法濫權行動聯盟」，呼籲司法改革國是會議應徹底檢討問題的檢察官，防杜檢察官司法濫權、政治性及選擇性辦案等問題。

張燦鍙表示，司法改革是現階段人民高度關切的議題，其中檢察官辦案品質粗糙、濫權起訴為人詬病，政治性及選擇性辦案問題讓人不滿，濫權檢察官事後難以追究責任。

他說，正值司法改革國是會議召開之際，他呼籲司法改革國是會議第三組務必納入檢察官濫權濫訴問題，邀請這些受檢察官濫權濫訴的前政務官，擔任見證人，協助推動司法改革與實質問題的解決。

律師黃帝穎表示，檢察官多數奉公守法，少數因政治意識或個人英雄主義濫權起訴，前總統馬英九被控教唆洩密等案被起訴前，完全沒人知道這起案件偵查作為、嚴守偵查不公開，但對照張燦鍙等民主先進，檢調追殺時，媒體都能掌握，除政治辦案外，社會案件如媽媽嘴案與小模案都因檢調洩密，檢方卻沒責任。

黃帝穎呼籲建立檢察官淘汰機制，如前檢察總長黃世銘會跟馬英九洩密，這種指標性的案子，目前無淘汰機制，黃世銘仍可順利退休，每月領10多萬元，宣示為政治服務可以善終。

他表示，將推動修正法官法或另立檢察官法，強化檢察官監督與淘汰機制，降低檢察官評鑑與懲戒的程序繁瑣性，有效避免檢察官濫權，防杜政治辦案再度發生。

聯盟表示，將面見總統蔡英文，當面向總統提出司法改革建議，盼政府落實憲法所保障的司法人權。1060316

(中央社)