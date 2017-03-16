泰國查獲大批犀牛角 爆發案外案

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泰國海關昨天在曼谷蘇凡納布國際機場查獲21支犀牛角，市值500萬美元，兩名泰國籍嫌疑人趁亂逃跑，經深入調查後，警方發現有兩名執法人員疑似護航，已經併案調查。

泰國「經理報」今天報導，泰國海關上週五在曼谷蘇凡納布國際機場查到21支犀牛角，涉嫌攜帶這一批犀牛角的兩名泰國籍女性旅客趁亂逃跑，警方正在追緝，根據現場監視錄影畫面，有兩名執法人員在場疑似掩護這次走私案，泰國警方已深入追查。

泰國近來屢次查獲大批保育類動物製品，例如象牙和犀牛角或穿山甲等，泰國已經成為亞洲保育類物品的非法走私轉運站，對泰國形象造成極大傷害。外界懷疑有官員護航，才會讓走私案層出不窮。1060316

(中央社)