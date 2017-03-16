台毒販客死印尼 三輪基金會協助善後
「冒死撈一筆的人或許走得瀟灑，但天人永隔帶給家人的悲傷永無止盡」。三輪慈善基金會協助日前遭印尼警方擊斃的台灣毒販家屬處理後事，呼籲國人引以為鑑。
雅加達緝毒局日前表示，警方先是逮捕兩名印尼毒販，對方供稱相關毒品是由在印尼的台灣劉姓男子和高姓男子供貨。於是，警方要求印尼毒販配合，假裝要購買毒品，把台灣毒犯引誘出來。
於是印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉及販毒的劉男和高男，其中高男因拒捕遭警方開槍擊斃。
中華民國駐印尼代表處聯絡高男家屬前來印尼，並由印尼台商組成的三輪慈善基金會協助家屬處理後事，高男遺體已於昨天火化，家屬今天將返台。
協助處理後事的三輪慈善基金會元老鐘文燐表示，高男從小由母親一人拉拔長大，他的媽媽相當悲慟，就這樣失去兒子。高媽媽完全不知道高男來印尼販毒，只聽過兒子跟她說要出一趟遠門，沒想到就此天人永隔。
「冒死撈一筆的人或許走得瀟灑，但天人永隔帶給家人的悲傷卻是永無止盡」。鐘文燐說，印尼政府近年來大力掃蕩國際販毒集團，呼籲台灣民眾千萬不要以身試法，否則可能客死他鄉，對不起遠在台灣的親人。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。