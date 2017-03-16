台毒販客死印尼 三輪基金會協助善後

「冒死撈一筆的人或許走得瀟灑，但天人永隔帶給家人的悲傷永無止盡」。三輪慈善基金會協助日前遭印尼警方擊斃的台灣毒販家屬處理後事，呼籲國人引以為鑑。

雅加達緝毒局日前表示，警方先是逮捕兩名印尼毒販，對方供稱相關毒品是由在印尼的台灣劉姓男子和高姓男子供貨。於是，警方要求印尼毒販配合，假裝要購買毒品，把台灣毒犯引誘出來。

於是印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉及販毒的劉男和高男，其中高男因拒捕遭警方開槍擊斃。

中華民國駐印尼代表處聯絡高男家屬前來印尼，並由印尼台商組成的三輪慈善基金會協助家屬處理後事，高男遺體已於昨天火化，家屬今天將返台。

協助處理後事的三輪慈善基金會元老鐘文燐表示，高男從小由母親一人拉拔長大，他的媽媽相當悲慟，就這樣失去兒子。高媽媽完全不知道高男來印尼販毒，只聽過兒子跟她說要出一趟遠門，沒想到就此天人永隔。

「冒死撈一筆的人或許走得瀟灑，但天人永隔帶給家人的悲傷卻是永無止盡」。鐘文燐說，印尼政府近年來大力掃蕩國際販毒集團，呼籲台灣民眾千萬不要以身試法，否則可能客死他鄉，對不起遠在台灣的親人。1060316

(中央社)