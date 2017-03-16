著眼美中經濟和英脫歐 日貨幣政策不變
世界第三大經濟體日本央行今天對後市表達樂觀預期，但仍提醒美國與中國大陸經濟「發展」存在的風險，以及英國脫歐的危機。
法新社報導，在美國聯準會宣布升息、拉高企業借貸成本，強調對美國這個世界第一強國的經濟信心隔天，一如市場廣泛預期，日本央行今天會後宣布，維持貨幣政策不變。
外界目前聚焦日本央行總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）下午的新聞簡報，盼能一窺央行未來的計畫方向。
儘管日本央行刺激通膨的工具逐步匱乏，央行政策官員指出，日本經濟「穩定復甦」。
彭博智庫（Bloomberg Intelligence）經濟學家增島雄樹（Yuki Masujima）說：「央行沒有太多理由現在去做更多--經濟正在提振當中，勞動市場緊縮激勵通膨壓力增加，且核心消費物價再度上揚。」
但央行政策官員重申先前對於海外發展的憂慮，擔心美國總統川普保護主義的傾向將影響日本的貿易前景。
央行聲明表示：「針對展望的風險，包括以下：美國經濟的發展，美國貨幣政策對全球金融市場的影響。」
聲明同時表達對大陸經濟的不安，去年大陸經濟成長創下25年來新低，還有英國脫歐恐怕波及歐盟這個大經濟體。（譯者：中央社許湘欣）1060316
(中央社)
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