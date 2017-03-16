協和電廠跳機 排放大量黑煙

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協和電廠16日上午10時多突然排放大量黑煙，基隆市議長宋瑋莉接獲居民反映後立刻前往關切，廠方表示，因協四機跳機造成短暫冒煙，已在第一時間妥善處置，排煙時間非常短。（基隆市議會提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月16日

協和電廠今天上午10時多突然排放大量黑煙，基隆市議長宋瑋莉接獲居民反映後立刻前往關切，廠方表示，因協四機跳機造成短暫冒煙，已在第一時間妥善處置，排煙時間非常短。

宋瑋莉除質疑電廠應變速度太慢，導致嚴重空氣污染外，同時要求環保局應依相關法令規定開罰，並加強監督電廠，確保類似情況不再發生。

宋瑋莉說，協和電廠過去排放黑煙一直為人詬病，這次再度跳機不僅氣味刺鼻且產生落塵，前後長達1個多小時未見改善，造成嚴重環境污染。

她表示，如果電廠有做好相關防制措施及應變計畫，應該要在最短時間內改善，持續排放1、2個小時竟然還回應「時間極短」，實在令人匪夷所思。

宋瑋莉說，撥打1999專線反映後，未見市府人員到場處理，環保局也從未就電廠污染的問題開罰，讓排煙污染一再反覆上演。

環保局表示，接獲通報後立即派員到場處理，現場煙囪已無排放黑煙，因連續監測未超過法規標準，環保局不會開罰，但若發現其他污染情形，環保局將依法處分，同時也會確認電廠送風控制器更換正常後，才會同意起爐發電，避免再次異常停機。1060316

(中央社)