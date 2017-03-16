虧很大 愛國者飛彈擊落空拍機

愛國者飛彈擊落一架4槳無人空拍機，虧很大。 (圖/維基百科)

愛國者飛彈擊落小空拍機

虧很大，愛國者飛彈擊落一架4槳無人空拍機，成本效益令人關切。美國一位4星上將證實，某盟國曾使用愛國者飛彈擊落無人空拍機。

據英媒網站報導，美國陸軍訓練暨準則發展司令部（United States Army Training and Doctrine Command）司令、4星上將柏金斯（David Perkins）日前在一項研討會中透露，與美國非常緊密的一個盟國部隊，曾使用愛國者飛彈擊落一架4臂4槳無人空拍機。

因愛國者飛彈一枚價格約300萬美元（接近新台幣1億元），小型4臂4槳無人空拍機在亞馬遜網購大概花200美元就能買到。雖然無人空拍機長寬不到50公分的空中目標，愛國者飛彈仍然精準將其擊落，可見愛國者防空系統的優越性能。但經濟效益上吃大虧。

柏金斯表示，「如果我是敵人，我會儘量從網路上多買一些300美元一架的無人機，把對方的愛國者飛彈耗盡。」他沒有仔細說明所稱愛國者飛彈擊落空拍無人機的細節，包括發生的時、地等等。但他強調，發動攻擊的是美國「非常緊密的盟友」。

(中時電子報)