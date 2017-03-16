劉德立款宴巴拿馬市府協會主席
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間15日午宴款待「巴拿馬市府協會」主席、Aguadulce市長艾雷拉。
艾雷拉（Jorge Herrera）首就今年1月25日劉德立於百忙之中撥冗出席「巴拿馬市府協會」2017年主席改選大會並祝賀其蟬聯的事申表謝悃，這是他第4次連任主席職位，至盼未來能加強推動該會與駐館間良好互動關係。
艾雷拉繼稱，駐館與巴京市政府合作推動的「巴拿馬桌球及教練培訓計畫」已在巴國桌壇引起廣大迴響，該市一向在巴國相關體育競賽中有傑出表現，其中又以棒球與足球領域為其強項，他身為體育運動的愛好者及推廣者，殷盼駐館也能援助相關體育器材，以促進推動該市體育發展。劉德立允將在能力範圍內予以臂助。
劉德立續向艾雷拉說明駐館近期推動台巴雙邊合作計畫的成效，強調相關計畫均是配合總統瓦雷拉所重視的教育、醫衛及安全領域，嘉惠巴國有需要民眾，如今年2月駐館與巴衛生部合作邀請國泰綜合醫院專業醫療團隊來巴執行人工膝關節置換手術，為巴國14位貧窮病患免費施以手術，即為實例。1060316
(中央社)
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