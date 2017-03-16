民進黨發言人幸福之旅 行銷縣市政績
民主進步黨發言人群啟動「點亮台灣。幸福之旅」，以年輕發言人旅行的方式，行銷民進黨執政縣市政績，明天首站發言人群將搭乘桃園機場捷運前往桃園市，並拜訪桃園市長鄭文燦。
民進黨發言人群今天舉行記者會，發言人吳沛憶表示，明天開始的「點亮台灣。幸福之旅」，主要是由發言人群參訪並體驗各地施政亮點及重大建設等，行程除安排拜訪執政縣市首長及新聞行銷團隊，與縣市長分享施政主軸跟方向，也以小旅行的方式，體驗各縣市的在地特色和文化。
發言人楊家俍表示，幸福之旅的第一站，由他安排發言人群搭乘機場捷運前往桃園市政府，體驗北桃區域間移動的便利。
楊家俍說，桃園做為進入台灣的門戶，與雙北的距離大幅縮短，看到機場捷運花了10多年時間歷經某些不當的變更設計，如今新政府終於解決克服各項問題與困難，這是中央、地方積極合作解決問題的示範。
發言人張志豪表示，發言人群從今天開始會走出去，藉由實境秀影像紀錄方式和各縣市民眾分享與對話，讓發言人可以肩負「綠色施政行銷大使」的角色，實際感受並為各縣市重大施政行銷。
張志豪說，第一季規劃「當發言人遇見發言人」系列，首站拜會桃園市長鄭文燦、第二站拜會基隆市長林右昌、第三站拜會新竹市長林智堅、第四站拜會台中市長林佳龍；藉由拜訪曾擔任黨發言人的首長，進行經驗傳承與對話。
發言人阮昭雄表示，桃園市長鄭文燦曾經擔任黨發言人，選擇桃園做為首站有特別的意義；除了首站桃園之外，後續走訪的各站，規畫由發言人自行開車，沿途以輕鬆活潑的互動方式來介紹綠色亮點政績。1060316
(中央社)
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