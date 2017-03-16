台北市公有停車場 提供電動車充電柱

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台北市交通局獲得汽車業者捐贈，在20處公有停車場安裝電動車充電柱，即日起上路，讓電動車充電，希望提升民眾使用電動車意願。

北市交通局停車管理工程處已將充電柱安裝完成，即日起開放使用，每處2柱計40柱充電柱，為交流32A(安培)充電系統，充電介面規格符合CNS15511-2電動汽車皆可使用。

北市交通局表示，國內目前充電介面規格電動汽車有 Nissan LEAF、BMW I3、Luxgen M7、Tesla model S或X等車種，均可使用充電柱；未來在北市電動汽車掛牌數達1000輛以前，將免費提供充電，僅收取停車費用，以期有效提升市民使用電動汽車意願，減少空氣汙染及碳排放。1060316

(中央社)