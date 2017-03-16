葉俊榮：言論自由面對3挑戰
內政部長葉俊榮今天表示，解嚴30週年，言論自由仍面對3大挑戰，包括政治與商業力量影響、網路霸凌與數位落差等。4月7日言論自由日將舉行一系列活動討論問題。
「自由時代」週刊創辦人鄭南榕西元1989年4月7日為爭取言論自由自焚過世，行政院去年將4月7日訂為「言論自由日」，今年是訂定言論自由日後第1年，相關部會將舉辦一系列相關活動。
行政院長林全上午在行政院院會聽取言論自由日相關活動報告，內政部規劃4月7日辦「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，文化部預定4月6日起到12月15日舉行「百分之百言論自由」政論雜誌與反戒嚴運動特展；法務部將在3月30日舉行「我國言論自由發展與保障」專題研討會等。
葉俊榮上午出席行政院會後記者會表示，目前言論自由面對3大挑戰，第一是國際政治與商業力量崛起造成的影響，如兩岸關係，就有人因政治與商業力量，被迫放棄緘默、必須表態。
他說，第二是網路活絡化後，出現許多仇恨性與宣洩性言論，造成網路霸凌，甚至形成悲劇；第三是偏遠地區因數位落差難表達意見，造成言論表達不平等。
葉俊榮表示，言論自由受到的挑戰已發生變化，不再只是政府對人民單向壓制，與鄭南榕當時相比，言論自還有很多挑戰要克服，政府須勇敢面對，捍衛言論自由。1060316
(中央社)
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