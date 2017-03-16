陽明山海芋季 開闢接駁交通專車
陽明山海芋季24日登場，北市交通局協調客運業者開闢專車，行駛路線包括劍潭捷運站、陽明山第二停車場等地，另外休閒公車也會延駛到竹子湖，方便民眾搭乘大眾運輸賞海芋。
陽明山海芋季24日到4月23日登場，預計將湧入大批觀光人潮，台北市政府交通局不敢大意，協調大都會客運等業者，以專車方式行駛接駁，路線為市區接駁到陽明山127路（捷運劍潭站－陽明山第二停車場），於陽明山上巡迴的124路（小油坑─陽明山第二停車場─陽明山公車總站）、130路（陽明山第二停車場－陽明書屋）、131路（陽明山第二停車場－竹子湖）及131區路公車（陽明山第二停車場－湖田區民活動中心－頂湖）。
至於休閒公車128路及129路，配合延駛到竹子湖。另外，除127、128、129及131區間車為例假日行駛，其餘路線每日行駛。
交通局表示，為方便行動不便人士上山賞花，從台北車站至陽明山可搭乘260路（含區及花鐘線），公車全線配置低地板公車（設置2席無障礙座位）及2輛大型復康巴士（設置6席無障礙座位）；捷運劍潭站到陽明山公車總站可搭乘紅5路公車，原則配置低地板公車，海芋季期間每天上午8時到下午5時在「陽明山花鐘停車場」提供定點小型復康巴士接駁服務，免費接駁身心障礙民眾往返「陽明書屋」、「陽明山國家公園-二子坪遊憩區」及「竹子湖」地區。
交通局說，各線專車公車業者視天候及人潮情形機動加密班次，民眾搭乘可免塞車及尋找停車位煩惱。1060316
(中央社)
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