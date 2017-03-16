第一粉絲 伊凡卡撇夫 百老匯為杜魯道捧場
紐約百老匯正上演最新加拿大音樂劇「遠道而來」（Come From Away），加國總理杜魯道（Justin Trudeau）周三晚偕妻子蘇菲捧場，並發表開場演說，令現場觀眾欣喜不已。
然而，更令他們驚喜的，或許是第一女兒伊凡卡現身，成為杜魯道的特別來賓，頓時成了全場焦點。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，就在夫婿庫許納（Jared Kushner）忙著為川普準備田納西州納士維（Nashville）的演說時，伊凡卡跳上飛機，從華府飛到紐約，好聆聽這位帥哥總理的演說。
(中時電子報)
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